Daniela Katzenberger: Wie kann er nur? Lucas zerstört ihr großes Glück

Ganz schön fiese Klatsche für die Katze! Und alte Wunden könnten wieder aufreißen. Denn: Schon einmal ließ ein Mann sie sitzen, weil sie nicht seinem Beauty-Ideal entsprach: "Er war nicht wirklich angetan, dass Daniela zu Hause auch gerne mal ungeschminkt rumlief."

Von all dem Schönheitsdruck will sich die Katzenberger endlich befreien: "Warum muss ich mich schämen? Das ist doch menschlich. Es liegt einfach in unserer Anatomie, dass wir morgens kein Gesicht haben." Und damit ist sie ein großartiges Vorbild!