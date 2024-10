Danni Büchner: Auswanderin gesteht offen – Ja, sie ist verliebt!

Danni Büchner (46) hatte es nicht immer leicht, wenn es um das Thema Männer ging. Ihr Ehemann Jens Büchner (†49) verstarb tragischerweise im November 2018 an einer Krebserkrankung. Danni blieb mit den kleinen Zwillingen Diego und Jenna (beide 8) sowie ihren größeren Kindern aus einer früheren Partnerschaft alleine zurück. Sie versuchte immer stark zu bleiben, was ihr nicht leicht fiel. Mittlerweile hat sie sich ins Leben zurückgekämpft und ist ein gerngesehener Gast in Reality-TV-Shows – hat sogar ihre eigene Doku-Soap auf RTLZwei. Nur eins fehlt ihr weiterhin zum großen (Liebes-)Glück: der passende Mann. Oder etwa doch nicht?

Es gab durchaus neue Männer in ihrem Leben nach dem Tod von Jens. So war sie kurzzeitig mit Ennesto Monte (49) zusammen. Doch auch diese Beziehung hielt nicht. Ob es einen neuen Partner an ihrer Seite gibt, interessiert Dannis Fans immer wieder brennend. Deshalb hat sie jetzt auf Instagram ein Statement zu dem Thema abgesetzt – und das lässt aufhorchen.