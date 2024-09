Daniela Büchner: Liebevoll und mit viel Humor! Sie spricht über ihren Traummann

Was erwartet uns in der neuen Sendung?

In meiner Dokusoap wird man mich und meine Familie so hautnah erleben wie noch nie. Man wird fast das Gefühl haben, bei uns am Frühstückstisch zu sitzen und ein Teil der Familie zu sein. Bei uns war und ist in diesem Jahr sehr viel los und es passiert viel. Jeder von uns hat seine eigenen Projekte und ist in einer Phase des Wandels. Es wird viel gelacht, es wird aber auch Tränen geben. Und natürlich sieht man meinen Alltag mit Brote schmieren, aufräumen, Diego zum Fußball bringen... das, was jede Mama so macht.

Warum hast du dich entschieden, dich und deine Familie weiterhin von Kameras begleiten zu lassen?

Es gehört einfach bei uns dazu! Bei RTLII kann man uns ganz authentisch erleben, mit all den Herausforderungen, die das Leben mit fünf Kindern so hat. Das ist nicht nur für mich spannend, sondern auch hoffentlich für die Zuschauer. Wir können in unsere Sendung unsere eigenen Ideen einzubringen und zeigen das, was gerade passiert. Wir sind nicht mehr so an ein Korsett einer Sendung gebunden und können einfach wir sein. Das war für uns ein enormer Beweggrund.

Wie finden es Diego und Jenna gefilmt zu werden und sich im TV zu sehen?

Es macht ihnen großen Spaß und das war für mich ausschlaggebend. Bislang waren sie ja noch nicht so sehr im Fokus. Aber sie haben einfach Freude daran, dabei zu sein und deshalb habe ich das auch zugelassen. Die wollten sogar auch ein eigenes Interview geben! Ich bin sehr stolz auf alle meine Kinder.

Deine großen Kinder sind mittlerweile erwachsen – Joelina geht ihren eigenen Weg und zieht aus. Wie geht es dir damit?

Ich finde das sehr schön und bin auch sehr stolz, dass sie eigene Wege geht. Auch, dass sie vielleicht auszieht, gehört dazu, aber natürlich fällt das keiner Mutter leicht. Aber sie ist in einem Alter, wo das normal ist und für mich ist am wichtigsten, dass sie glücklich ist. Sie ist im nächsten Schritt ihres Lebens.