﻿Danni Büchner: Tochter findet harte Worte! "Alleine wohnen ist auch mal schön"

Ein Sinneswandel, der auch für Joelina selbst neu ist. Sie gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt beim Thema Mallorca: "Ich hatte wunderschöne und leider auch traurige Jahre auf Mallorca und hätte selber nie gedacht, dass ich mal nach Deutschland zurückkomme", schreibt Joelina in ihrer Story. Was sie damit meint? Schnell kommt der traurige Verlust von Mutter Dannis spätem Ehemann Jens Büchner (†49) in den Kopf. Genauere Details, was genau diese Jahre so "traurig" machten, gibt Joelina jedoch nicht preis.

Was es auch sein mag, es ist schön zu wissen, dass sie in Hamburg nun einen neuen Heimathafen gefunden hat. Hier scheint die Tochter von Daniela Büchner richtig aufzublühen. Wie schön!