Nach Playboy-Kritik an Danni Büchner: Jetzt meldet sich ihre Tochter zu Wort

Dass vor allem im Netz gegen ihre Mutter geschossen wird, geht Joelina gegen den Strich: "Die Menschen denken automatisch, dass man jeden Scheiß kommentieren darf und nur weil man in der Öffentlichkeit steht, heißt es noch lange nicht, dass jeder Hans und Franz alles kommentieren darf, was er möchte." Ob sie da auch auf den Seitenhieb des Ex ihrer Mutter, Ennesto Monté, anspielt?