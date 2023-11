"Das Sommerhaus der Stars": Heftige Vorwürfe gegen Serkan Yavuz! Verfolgt er einen Plan?

Als späte Nachzügler bringen Serkan Yavuz und seine Ehefrau Samira nochmal frischen Wind in das Haus. Ähnlich wie in der Vergangenheit zwischen Walentina und Gigi krachte es jetzt auch bei Serkan und Aleks heftig. Schon weit vor der Sendung sollen die beiden Kandidaten nicht besonders gut aufeinander zu sprechen gewesen sein. Doch bei der Nominierung gerieten die Rivalen außer Kontrolle. Heftige Beleidigungen wurden in den Raum geworfen und dabei machte sich vor allem Serkan überhaupt nicht beliebt beim Publikum. Mal wieder ging er auf Aleks Auftreten in der TV-Show "Temptation Island" ein, wo er seine damalige Freundin Christina Dimitriou mit seiner heutigen Freundin Vanessa Nwattu betrog. Dafür musste Serkan heftig Kritik vom Publikum einstecken. Vor allem auf X (ehemals "Twitter") steht der Kandidat für sein Verhalten in der Show auf dem Kicker.