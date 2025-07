Serkan und Samira Yavuz: Gemeinsamer Urlaub! Ist das Liebes-Comeback jetzt perfekt?

Denn: Eigentlich wäre im August ihre zweite Hochzeit geplant gewesen! Samira offenbart: "Eigentlich hätten wir geheiratet. Eigentlich wären wir in einem Monat auf Mallorca gewesen, in dieser tollen Location, die schon gebucht war." Doch nach der Trennung fiel der Traum von der romantischen Wiedervermählung ins Wasser. Stattdessen folgt nun ein Familienurlaub mit Ex-Faktor. Für viele Fans stellt sich jetzt die große Frage: Ist das vielleicht doch der erste Schritt in Richtung Liebes-Comeback? Noch ist alles offen – aber dass die beiden trotz Schmerz und Enttäuschung so füreinander da sind, lässt nichts ausschließen.