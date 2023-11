"Das Sommerhaus der Stars"-Maurice: Nach Trennung von Ricarda - Was läuft da mit Walentina?

Bei Maurice Dziwak und Ricarda Raatz hat der "Sommerhaus der Stars"-Fluch zugeschlagen: Kurz nach ihrer Teilnahme an der RTL-Show haben sie sich getrennt. Bereits während ihrer Zeit im Sommerhaus kriselte es zwischen den beiden. Jetzt, nach ihrer Trennung, liefern sich die beiden ehemaligen "Are You The One VIP"-Teilnehmer einen Rosenkrieg auf Instagram...