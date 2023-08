David Jackson & Lisa Mieschke: Verlobung! Jetzt packen sie aus

Als "CLOSER" die beiden auf der Thomas-Sabo-Schmuck-Party in Berlin traf, wollten sie wissen, wie es ihnen nach einem guten halben Jahr Beziehung so geht. "Für mich hat sich gar nicht so viel verändert, da ich die Öffentlichkeit schon vor meiner Zeit als Bachelor gewohnt war. Für Lisa dagegen ist der Trubel neu", sagt David.

"Das stimmt", gibt sie offen zu. "Vor allem will jeder mit uns über unsere Liebe sprechen. Das ist bei einem normalen Paar ja nicht gerade Alltag." Verlegen wischt Lisa sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Dabei fällt ein großer funkelnder Ring an ihrem Verlobungsfinger auf: Haben wir da vielleicht etwas verpasst?! "Nein, um Gottes Willen, das ist kein Verlobungsring", klärt Lisa auf. "Den habe ich mir von Thomas Sabo geliehen." Und auch David will – noch – nichts von Hochzeitsglocken wissen: "Wir werden das ständig gefragt, aber wir sind ja erst sieben Monate zusammen, das ginge dann doch etwas schnell." Generell abgeneigt seien sie aber nicht, beteuern beide. Wir werden Lisas Ringfinger also weiter im Auge behalten...