"Bachelor"-David Jackson & Lisa Mieschke: Alles fake? Bricht nun ihr Lügen-Gerüst zusammen?

Obwohl sich das neuste Bachelor-Traumpaar aktuell verliebt auf Kaufhaus-Tour präsentiert, fängt nun die Gerüchte-Küche an zu brodeln. Sind die beiden etwa nur für die Kameras ein Paar? Unter einem Couple-Post auf Instagram meldete sich nun ein Nutzer zu Wort, der anscheinend die Wahrheit kennen will. Er lässt verlauten:

"Auf Facebook wird unter dem RTL-Post vom 'Bachelor' von Insidern (beste Freundin ist mit Lisa verwandt) berichtet, dass die beiden schon wieder getrennt sind, weil sie sich nicht über den Wohnort einigen konnten. Auf die Frage, warum jetzt auf Instagram gemeinsame Fotos gepostet werden, kam die Antwort, dass es natürlich sehr lukrativ für die Presse und weitere TV-Formate ist, jetzt erstmal die Love-Story zu vermarkten..."

Doch was ist dran an diesen Unterstellungen? Lisa Mieschke meldete sich darunter höchstpersönlich in einem Kommentar zu Wort und versichert: "Das ist natürlich alles Quatsch: Ich kann dir hiermit bestätigen, dass da NICHTS dran ist!" Jedoch scheint sie der öffentliche Druck auf die Beziehung zu belasten: "Ich glaube, solche Gerüchte müssen alle Pärchen, die in der Öffentlichkeit stehen, über sich ergehen lassen. Und da müssen wir jetzt offensichtlich auch durch." Bleibt abzuwarten, ob ihre Liebe diesen Hürden standhalten kann.

Mehr über den diesjährigen Bachelor David Jackson, erfährst du im Video: