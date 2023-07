David Jackson & Lisa Mieschke: Schon verlobt?

Auf der Fashion-Week-Party von Schmuckdesigner Thomas Sabo traf InTouch das Bachelor-Paar zum exklusiven Talk. Wie es den beiden mittlerweile geht? "Für mich hat sich gar nicht so viel verändert, da ich die Öffentlichkeit schon vor meiner Zeit als Bachelor gewohnt war. Für Lisa dagegen ist der Trubel neu", so der 33-jährige Rosenkavalier. "Das stimmt – vor allem will jeder mit uns über unsere Liebe sprechen. Das ist bei einem normalen Paar ja nicht gerade Alltag", fügt Lisa hinzu und wischt sich verlegen eine Strähne aus dem Gesicht.