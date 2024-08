David Ortega: "Körperlich berührt"! Er droht Giulia Siegel mit Anzeige

David Ortega musste an Tag 2 die Show "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" verlassen. Jetzt darf er sein Schweigen über seine Teilnahme brechen. Und genau das tut er. Öffentlich im Netz bezog er nun Stellung zu dem Gewürze-Drama im Camp. Der Hintergrund? Giulia Siegel schmuggelte für das Allgemeinwohl Salz, Pfeffer und viele weitere Gewürze mit ins Camp, um dem Essen etwas mehr Geschmack zu verleihen. Darunter jedoch auch ein Tomate-Mozzarella-Gewürz, das bei Mitcamper David gar nicht gut ankam. Schon in der Sendung war er derjenige, der den Schmuggel hat auffliegen lassen, indem er fragte, woher das der salzige Geschmack des Essens käme, während die anderen Mitcamper ihre Füße still hielten.

Nun nach seinem Rauswurf wendet er sich in seiner Instagram-Story mit harten Vorwürfen an die Tochter von Ralph Siegel (78) und schreibt: "Wenn du Thorsten [Legat] und seine Familie anzeigst, werde ich dich anzeigen müssen. Du hast am Flughafen schon gewusst, dass ich vegan bin. Als Köchin wusstest du, dass Veganer auf Milch verzichten. Mozzarella Gewürz ist in der gesamten Mischung, die du in Tüten im Zelt zusammengepackt hast." David nahm an, dass Giulia das Gewürz dann auch zum Kochen im Camp verwendet hat und klagt weiter: "Du hast mich damit körperlich berührt. Mir in meiner Reinheit wehgetan. [...] Du hattest so viele Momente Zeit, mir das nicht antun zu wollen."

Auweia, da scheint sich der Ex-Dschungelcamper ja noch immer sehr verletzt zu fühlen. Auch Giulia hat diese Vorwürfe von David auf der Social-Media-Plattform gesehen und meldet sich ebenfalls auf Instagram zu Wort und stellt klar: "Ich habe das Tomate-Mozzarella-Gewürz nie benutzt!" Und auch wenn, sie fügt weiter hinzu: "Es ist [...] vegan."

Doch ihre Nachricht soll nicht nur in der Hinsicht aufklären, sondern auch eine Message für David sein, sie nicht weiter mit Sprachnachrichten und Texts auf Instagram und WhatsApp zu belästigen. Scheinbar erhält die Blondine täglich unzählige Nachrichten des einstigen Laiendarstellers und kann dies nicht mehr ertragen. Giulia wendet sich mit klaren Worten an David: "Was du die letzten 48 Stunden mit mir machst, auf WhatsApp und auf Instagram, das geht nicht mehr. Es ist nicht normal. Es ist aus meiner Sicht ein krankhaftes Verhalten. Gerade die Höhen und Tiefen, die du jeden Tag hoch und runter hast. Ich kann nicht mehr emotional. Ich packe es nicht mehr. [...] Bitte wende dich an Familie, Freunde oder an unseren Psychologen, der dabei gewesen ist oder die Produktion."