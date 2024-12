Davina Geiss: 50 Shades of Geiss! Die TV-Tochter überrascht in verführerischen Dessous

Davina Geiss (21) sorgt für Aufsehen! Die älteste Tochter des TV-Promi-Paares Carmen (59) und Robert Geiss (60) hat ihren Fans auf Instagram einen brandneuen Look präsentiert – und der überrascht! In ihrer Instagram-Story zeigt sich die junge Frau selbstbewusst und verführerisch – und zieht damit alle Blicke auf sich.

In einem Schwarz-Weiß-Video, das sie kürzlich in ihrer Story teilte, posiert Davina in einem eleganten Nachthemd, das durch seinen verführerischen Schnitt ins Auge fällt. Auf dem Rücken liegend, spielt sie gekonnt mit der Kamera und schickt ihren Followern einen Kussmund sowie ein Augenzwinkern. Ihre Hand hält sie dabei charmant unter ihr Kinn, während sie ihren Kopf in eine elegante Pose dreht. Der Look wird durch eine auffällige, große Brille abgerundet.