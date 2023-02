Der Bachelor: 5 Fakten über David Jackson

David Jackson ist 32 Jahre alt und wurde in Stuttgart geboren. Wie sein Name schon vermuten lässt, ist der Hottie Halb-Amerikaner.

Seine Eltern haben sich getrennt, als er zwei Jahre alt war. Trotzdem bedeutet ihm Familie alles. "Ich bin mit sehr viel Liebe groß geworden, ich bin mit drei Frauen aufgewachsen", so David im RTL-Interview über seine Familie. Damit meint er seine Mama, seine ältere Schwester und seine Zwillingsschwester. Die haben ihn in seinem bisherigen Leben sehr geprägt. Er habe ihnen alles zu verdanken, was ihn heute ausmacht. "Da wurden mir schon Eigenschaften und Werte in die Wiege gelegt", verrät er offen.

Zu seiner Zwillingsschwester Charlene hat er ein besonders inniges Verhältnis. Sie lebt mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann in Florida. Über sie spricht David auch in der ersten Folge von "Der Bachelor" (ab dem 1. März, jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL oder auf RTL+). Charlene bekam die Diagnose Krebs und kämpfte um ihr Leben. Für ihren Zwilling eine schreckliche Situation. "Ich lag so oft abends im Bett und ich hab mir gewünscht, dass ich die Haare verlier. Dass ich in die Situation komm und sie weitermachen kann", erklärt er traurig. Zum Glück ist die 32-Jährige wieder gesund und kann ihr Leben wieder in vollen Zügen genießen!