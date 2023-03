Der Bachelor: Bittere Niederlage für David Jackson nach der ersten Folge

Das gab es noch nie! Letzte Woche Mittwoch startete die 13. Staffel von "Der Bachelor" auf RTL. Wieder einmal sucht ein attraktiver Junggeselle an einem paradiesischem Ort seine Traumfrau. Soweit wie immer. Doch bereits die erste Folge der Kuppelshow stellt einen neuen Quoten-(Minus)-Rekord auf: Die neue Staffel "Der Bachelor" ist so schwach gestartet wie noch nie! Ob das an der Kritik rund um den neuen Bachelor David Jackson liegt?