Der Bachelor: Bitteres Aus! Fiese Klatsche für David Jackson

Beim "Bachelor" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) bricht die große Frauenflucht aus: Zuletzt servierten ihn gleich zwei Kandidatinnen auf einmal ab, in Folge fünf nahm sich zunächst Halbitalienerin Giovanna den Single-Mann mit Bindungswunsch zur Brust und erklärte ihm: "Ich habe gemerkt, dass ich nicht traurig war, wenn ich die Dates nicht bekommen habe." Nur Minuten später machte auch Tamara die Biege: "Ich fühl’s nicht! Ich will meine Zeit nicht verschwenden und seine auch nicht", erklärte sie – und dampfte ab. Für David ein Schock! Natürlich auch, weil gerade Tami als eine seiner Favoritinnen galt.

Schlimmer dürfte allerdings die Tatsache an seinem Ego kratzen, dass ihn auch schon in den Folgen zuvor so einige Damen knallhart abblitzen ließen! In Folge drei hatte bereits Tanzlehrerin Fiona 'Ciao' gesagt und Lisa R. die Show aus "persönlichen Gründen" verlassen. Und in Folge zwei stellte Danielle fest: "Ich fühle einfach nicht, dass ich mit David eine Bindung aufbauen könnte." Fünf Frauen in nur fünf Wochen – keine gute Bilanz für den Bachelor! So viele Interessentinnen sind bisher noch keinem TV-Rosenkavalier abhanden gekommen. Und noch ist die Staffel längst nicht zu Ende …

Kein Wunder, dass David nach den jüngsten Abgängen geknickt nachfragte: "Will mir sonst noch jemand etwas sagen? Ich glaube, diese Frage ist an dieser Stelle berechtigt. Ansonsten freue ich mich über jede Frau, die mich freiwillig erträgt und noch hier ist." Autsch, da wird einem ja ganz welk ums Herz …

Wie es mit David Jackson weitergeht, erfahrt ihr jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL, oder HIER vorab auf RTL+.

