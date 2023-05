Der Bachelor: Kein Happy End für die Liebe

"Du bist cute und sexy zugleich", so der Bachelor, "Ich möchte dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe." Angelina verzückt: "Ich lass dich nicht mehr los!" Doch genau das muss sie künftig häufiger, denn die beiden trennen rund 8000 Kilometer Luftlinie: Model David lebt in Dubai, Angelina arbeitet in Portugals Hauptstadt Lissabon im Vertrieb. Schwierig …

Auch deshalb, weil beide ganz unterschiedliche Zukunftspläne haben: David wünscht sich Familie, Angelina möchte sich damit noch Zeit lassen, ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben. "Langeweile ist für mich das Schlimmste", sagt sie. Ein durchgetaktetes Leben mit Job, Kind und Wochenplaner kommt da wohl so schnell nicht infrage. Ob Bachelor David trotzdem die richtige Entscheidung getroffen hat? Abwarten …

