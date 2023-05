Der Bachelor: Nicht Angelina! Mit dieser Frau ist David jetzt zusammen

Diese Liebe endete bereits bevor sie überhaupt anfing: Der diesjährige Bachelor David Jackson vergab seine letzte Rose an Kandidatin Angelina aus Albstadt. Mit den Worten "Ich möchte dir an der Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt habe", überreichte er ihr die letzte Rose und entschied sich somit gegen Finalistin Lisa.

Im Anschluss an das große Finale folgte die Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig, in der sie, wie jedes Jahr, mit einigen Kandidatinnen die Bachelor-Zeit noch einmal Revue passieren lässt und offene Fragen geklärt werden. Dabei auch die wohl interessanteste: Sind David und Angelina noch ein Paar? "Nein, wir sind kein Paar.", antwortete David daraufhin deutlich. Doch die große Überraschung kam dann erst...