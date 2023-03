"Der Bachelor": Schock für David Jackson! Horror-Enthüllung kurz vor der 1. Folge

Mit wachsender Follower-Zahl auf Social Media trudeln nicht nur lukrative Werbe-Kooperationen ein, sondern oft auch Angebote für weitere TV-Formate. Eine, die sich darüber sicher freuen würde, ist TV-Dauergast Henriette, die schon in Shows wie "Shopping Queen" oder "Das Perfekte Dinner" zu sehen war und bisher 25.000 Instagram-Follower eingesammelt hat. Oder Leyla, ebenfalls bereits erprobt in Sachen Reality-Shows, die sich wohl mindestens gute PR für ihr Kosmetik-Label erhofft. Und Promi-Jägerin Alyssa hätte wahrscheinlich auch nichts gegen einen Job samt Rampenlicht und rotem Teppich – immerhin hat sie angeblich schon Hollywood-Star Ryan Reynolds gedatet!

Ob Davids Rosenradar bei dieser ambitionierten Girl-Gang ins Trudeln kommt? Immerhin hat er feierlich erklärt: "Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage ‚Hey, hier ist Platz an meiner Seite!‘" Andererseits: Vielleicht ist es gar nicht so störend, wenn sich seine Zukünftige ebenfalls als Social-Media-Profi herausstellt. Denn der gelernte Versicherungskaufmann arbeitet als Content Creator und hat somit wohl auch selbst auf dem Schirm, dass hier der ein oder andere Werbe-Deal abzugreifen ist – übrigens auch wunderbar pärchenweise! Das wissen wir ja spätestens, seit Davids Vorgänger Dominik Stuckmann mit seiner Auserwählten Anna Rossow ordentlich auf Instagram durchstartete …