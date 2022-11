"Der Bergdoktor": Beben im Gebirge! Eine überraschende Wende kündigt sich an

Solche Neuigkeiten bekommt man doch gern! "Der Bergdoktor" soll noch in diesem Jahr fortgesetzt werden, wie "ZDF" überraschend verkündet hat. Ein wunderbares Geschenk für die Fans der TV-Show, denn wer verbringt nicht gern den Abend eingekuschelt auf dem Sofa bei einer neuen Folge der TV-Kult-Show! Fernsehstart ist bereits am 29. Dezember - jeden Donnerstag um 20.15 Uhr. Wer es jedoch gar nicht abwarten kann, wird vom Christkind reichlich gesegnet und kann die erste Folge der 16. Staffel bereits am 22. Dezember in der Mediathek des "ZDF" sehen.

Und diese Nachricht ist nicht nur ein kleines Weihnachtswunder für alle Hans Sigl Fans, sondern auch ein wahrer Grund zum Aufatmen. Denn: Staffel 15 von "Der Bergdoktor" war nervenaufreibend! Nicht nur wurde der charmante TV-Arzt von seiner Verlobten Anne, gespielt von Ines Lutz, verlassen, sondern auch seine Ex-Freundin Franziska (Simone Hanselmann) verließ samt des gemeinsamen Sohnemanns das beschauliche Örtchen in den Bergen und zog nach New York. Ein absoluter Schock für Dr. Martin Gruber und die Zuschauer der Serie. Doch nun erfahren wir früher als gedacht, wie sich das emotionale Chaos bei dem "Bergdoktor" weiterentwickelt - und das ist ein Grund zur Freude!