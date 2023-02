"Der Bergdoktor": "Irgendwann muss auch mal Schluss sein!" Hans Sigl sagt Lebewohl

Der Bergdoktor inmitten von Hochhäusern anstatt vor Alpenpanorama? Unvorstellbar! Damit wäre das Aus der erfolgreichen "ZDF"-Serie besiegelt. Schon vor einigen Jahren deutete Hans Sigl an, seine Paraderolle nicht bis zur Rente spielen zu wollen. "Ich glaube nicht, dass ich meinen 60. Geburtstag mit dieser Rolle verbringen werde. Irgendwann muss auch mal Schluss sein", sagte er Anfang 2019 in einem Interview.

Hat der Österreicher jetzt etwa genug von den Doktorspielen? Die Drehbuchautoren jedenfalls haben alles vorbereitet für einen Ausstieg in der kommenden Staffel: Dr. Gruber hat schon eine Nachfolgerin gefunden für die Praxis und ein Apartment in New York gemietet. Er sitzt bereits im Flugzeug, als es noch einmal spannend wird: Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) ist ins Koma gefallen! Der Flieger hebt nicht ab, der Arzt eilt stattdessen ans Krankenbett. Bleibt er nun doch? Wer’s wissen will, braucht Geduld: Auflösung erst in einem Jahr in Staffel 17!

