Ines Lutz: Bergdoktor-Ausstieg! Sie verrät ihre Zukunftspläne

Krankheiten, Unfälle, Trennungen und heiße Affären sind wir vom „Bergdoktor“ nach 15 Jahren ja allmählich im Wochentakt gewohnt, doch Staffel 15 setzte der Dramaturgie der deutsch-österreichischen ZDF-Arztserie jetzt die Krone auf. So müssen die Zuschauer in diesem Jahr gleich zwei schmerzhafte Abschiede von langjährigen und beliebten Darstellerinnen verkraften. Wie es sich mit dem Annes Abschiedsbrief und Franziskas Umzugsplänen im Finale bereits ankündigte, werden Simone Hanselmann und Ines Lutz im nächsten Jahr neue Wege gehen. Direkt nach der Ausstrahlung der letzten Episode „Was bleibt“ am Donnerstagabend bestätigte die Produktionsfirma offiziell den Ausstieg beider beliebter Schauspielerinnen. 2023 gibt es also kein Happy End für Bergdoktor Martin, Anne und Franziska.