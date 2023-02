Der Bergdoktor: Noch ein Abschied! Auch SIE verlässt Ellmau

Die Fans vom "Bergdoktor" müssen zum Staffel-Finale ganz schön starke Nerven beweisen. Denn die Ereignisse überschlagen sich. Martin Gruber plant seinen Abschied, er will nach New York zu seiner Ex Franziska und seinem Sohn Johann. Ob er für immer geht? Eigentlich sind nur sechs Monate geplant, doch Martin blickt nachdenklich in die Zukunft. "Sollte das alles anders kommen, wie ich mir das vorstelle, dann könnte es sein, dass ich gar nicht mehr zurückkomme. Das heißt, sie haben die Option, die Praxis zu kaufen", erklärt er.

Und er ist nicht der einzige, der Ellmau verlässt...