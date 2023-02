Der Bergdoktor: Bittere Wende kurz vorm Staffelfinale

Die Fans lassen ihren Gefühlen bei Instagram freien Lauf. Sie sind von der 16. Staffel enttäuscht. Besonders der Streit zwischen Martin Gruber und seinem Bruder Hans geht den Zuschauern gehörig auf die Nerven. "Naja sehr überzogen und dieser Familienstreit nach sooo vielen Jahren wirklich nervig und überflüssig", schreibt beispielsweise ein Follower.

Ein anderer meint ganz offen: "Also das erste mal das ich mir das Staffelfinale jetzt schnell herbei sehne. Nur krach und Streit in der Familie. Mochte diese Staffel leider gar nicht." Und weiter heißt es von einem Fan: "Die Staffel fand ich enttäuschend, sehr langweilig, etwas Spannung nur in den die letzten beiden Folgen."

Autsch, ganz schön harte Kritik. Doch zum Glück hat die Serie immer noch zahlreiche Fans, die trotzdem einschalten und mit Familie Gruber mitfiebern. Und wie sagt man so schön: Es kommen auch wieder bessere Zeiten - auch für Martin und Hans...

