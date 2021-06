Der perfekte Plank: Mit nur einer Übung zum straffen Traumkörper

Bauch

Stellt euch vor, ihr würdet euch in zu enge Jeans quetschen. Spürt ihr die Anspannung in den Bauchmuskeln? Genauso muss es sich auch beim perfekten Plank anfühlen! Ansonsten müssten die Arme die ganze Arbeit allein machen. Ouch! Den Bauch also immer schön einziehen, aber dabei bloß nicht das ruhige Atmen vergessen!

Zeit

Keine Panik, man muss den Plank nicht für eine halbe Ewigkeit halten. Vor allem nicht am Anfang. Lieber sollte man seine Holding-Time nach und nach verlängern. Startet in der ersten Woche mit täglichen Sets aus 3 x 10 Sekunden und steigert euch jede Woche um 5 Sekunden. Macht zwischen jedem Plank eine Minute Pause. Euer Goal: Irgendwann drei Minuten am Stück zu schaffen!

Know your limits

Egal wie motiviert man auch ist, nicht jede Übung ist auch für jeden Body geeignet. Falls ihr Nacken oder Schulterprobleme habt, euch von einer Verletzung erholt oder schwanger sein solltet, sagt lieber „Nein!“ zum Planking.