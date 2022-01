Der Sommer kommt: In 4 einfachen Schritten zur Bikinifigur

Abnehmen leicht gemacht

1. Viel schlafen

Bis zu neun Stunden Schlaf pro Nacht sind ein richtiger Abnehmbooster! Während dieser Schlafenszeit schüttet der Körper nämlich spezielle Hormone aus, um uns nicht vor Hunger aufwachen zu lassen. Bei Kurzschläfern kommt es dazu nicht, weshalb sie hungriger sind und auch mehr essen.

2. Wasser mit Apfelessig

Nachdem Gwyneth Paltrow 2008 ihre Firma Goop in der heimischen Küche gründete, gilt die Schauspielerin heute als Ernährungsexpertin. Dabei setzt die 49-Jährige auf eine bewährte Abnehmmethode: Apfelessig mit Wasser verdünnt! Das regt den Stoffwechsel an und erklärt, weshalb Gwyneth stets eine super Figur macht.

3. Schritte zählen

Dass Bewegung zu einem gesunden Lebensstil dazugehört, ist längst kein Geheimnis mehr. Ein Schrittzähler ist da eine einfache Möglichkeit, im Auge zu behalten, wie viel wir uns tatsächlich bewegen. Die anfänglich niedrigeren Schrittzahlen können außerdem ein richtiger Antrieb sein, bieten sie doch die Motivation, eine Challenge gegen sich selbst anzutreten! Schon mit 10 000 Schritten am Tag kann man übrigens zwischen 300 und 400 Kalorien verbrennen …

4. Workouts mit Fun-Faktor

Fitfluencerin Pamela Reif findet: "Sport sollte nicht nur effektiv sein, sondern auch Spaß machen." Mit ihren berühmten Dance-Workouts tanzt sich die 25-Jährige sogar in die Herzen jedes Sportmuffels, denn ihre YouTube-Videos machen Bewegung zur spaßigen Abwechslung in Homeoffice und Co.!