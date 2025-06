"Desperate Housewives"-Star Valerie Mahaffey ist tot

Valerie wurde in Indonesien geboren und lebte dort bis zu ihrem elften Lebensjahr. Danach wohnte sie an so unterschiedlichen Orten wie Nigeria, Texas und England. Zuletzt war sie in der Apple TV+-Serie "Echo 3" und dem Indie-Film "French Exit" an der Seite von Michelle Pfeiffer und Lucas Hedges zu sehen. Diese Rolle brachte ihr sogar eine Nominierung für den Independent Spirit Award ein.