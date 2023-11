Deutsche Wrestling-Legende: Tod mit 40 Jahren!

Weiter heißt es: "In seiner beinahe 20 Jahre dauernden Karriere hat Absolute Andy alle großen Titel bei wXw errungen. 16 Carat Gold Sieger, wXw Unified World Wrestling Champion, wXw Shotgun Champion, 5facher wXw World Tag Team Champion, wXw World Heavyweight Champion. Andy ist der einzige Wrestler, der all diese Erfolge in seinem Lebenslauf hat", so die deutsche Wrestling-Liga.

Der als "Bad Bones" bekannte deutsche Wrestler drückte ebenfalls seine Trauer nach dem Tod Ullmanns aus: "Für immer in meinem Herzen", postete er.

Auch die amerikanische Liga All Elite Wrestling schrieb auf X: "AEW trauert gemeinsam mit der Wrestling-Welt um Andreas Ullmann, beruflich bekannt als "Absolute Andy". Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans."

Andreas Ullmann ist 1983 in Nürnberg geboren und stand seit 2003 im Ring. Seit den Nuller-Jahren galt er als einer der profiliertesten deutschen Showkämpfer. Er hinterlässt seine Frau und eine Tochter.