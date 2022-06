Für die 9. Staffel von „Die Bachelorette“ haben sich die Macher in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. RTL greift ausnahmsweise etwas tiefer in die Tasche und spendiert einen teuren Fernflug. Statt in Europa darf Sharon Battiste ihren Traumprinzen nämlich im exotischen Asien suchen - und hoffentlich finden! Die Dreharbeiten von „Die Bachelorette“ 2022 finden in Thailand statt – und damit zum allerersten Mal außerhalb Europas. Sowohl Sharon als auch die 20 Kandidaten dürfen eine traumhafte Villa beziehen, die keine Wünsche offen lässt. Da bleibt eigentlich nur eine Frage: Wo genau in Thailand befindet sich die schmucke Villa der Bachelorette-Teilnehmer?