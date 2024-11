"Die Bachelorette" 2024: Enthüllt! Sind Stella & Devin noch zusammen?

Bei "Die Bachelorette" 2024 war in diesem Jahr alles anders. Rosenverteilerin Stella Stegmann (27) begab sich als erste bisexuelle Bachelorette auf die Suche nach der großen Liebe. In Thailand kämpften erstmals Männer und Frauen um das Herz der einstigen "Too Hot to Handle"-Kandidatin. Doch am Ende standen nach dem letzten freiwilligen Exit von Teilnehmerin Laila wieder zwei Männer im Finale der Show im Kampf um die letzte Rose.

Jetzt steht der Gewinner endlich fest! Der einfühlsame Devin (28) hat das Rennen gemacht und konnte Mitstreiter Ferry (30) am Ende ausstechen. Stella überreichte ihm die letzte Rose im Finale! Doch sind Stella und Devin noch ein Paar?