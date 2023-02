Die Bachelorette: Sensation! Verteilt Djamila Rowe jetzt die begehrten Rosen?

Immer wieder betonte die Berlinerin während ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", dass sie schon viel zu lange Single sei und gerne einen Mann an ihrer Seite hätte. Doch der Richtige ist schwer zu finden: "Ich weiß gar nicht, was Männer wollen in der heutigen Zeit. Nun bin ich schon sehr lange alleine und das wird wohl auch so bleiben", so Djamila. Dabei sind ihre Ansprüche doch eher bescheiden: "Ich hätte gerne einen starken Mann fürs Leben, der auch mal einen Dübel in die Wand gerade reinkriegt."

Mal ehrlich, so einer müsste doch trotz Fachkräftemangel zu finden sein! Und welches Format wäre besser geeignet, um die liebe Djamila an den Mann zu bringen, als das Verkuppelungs-Fachmagazin "Die Bachelorette"? Das hätte gleich mehrere Vorteile: Als Best Ager würde Djamila mit ihren 50-Plus eine ganz neue Zielgruppe erschließen! Und da die gelernte Visagistin offensichtlich kein Geheimnis aus ihren Beauty-OPs macht ("Ich hatte Wangen, da konntest du schon eine Tasse drauf abstellen!"), gäbe es auch keine bösen Überraschungen für die interessierte Männerrunde. Zudem hat Djamila ja gerade erst im Dschungel bewiesen, dass sie viel mehr ist als Luder und Lippen. Also, vielleicht gibt RTL ihr ja eine Chance. Und selbst wenn Djamila auch hier nicht fündig würde: Wenigstens gäb’s zum Candlelight-Dinner diesmal keine Schafshoden. Und das wäre doch auch mal ganz schön …

