Djamila Rowe: Was Du wirklich über sie wissen musst!

Dass das Leben der heute 55-Jährigen alles andere als glamourös begonnen hat, ahnt fast niemand. Die gebürtige Berlinerin blickt in Interviews mit Tränen in den Augen auf ihre Kindheit zurück. Mit gerade einmal sechs Monaten wird die kleine Djamila den Eltern wegen Verdachts auf Misshandlung weggenommen.

"Sie haben Zigaretten an mir ausgedrückt", so Rowe im Interview. Weiter sagt sie: "Es gab Momente in meinem Leben, wo ich dachte, vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte mich nicht geboren." Bis sie mit 14 ins Jugendheim kam, lebte sie mit ihren Großeltern – beide schwere Alkoholiker. Die schrecklichen Kindheitserlebnisse verarbeitet Djamila in ihrer Biographie "Botox für meine Seele".

