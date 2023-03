"Die Bergretter": Bittere Tränen! Diese Entscheidung erhitzt die Gemüter

Es waren emotionale Worte, die Schauspielerin Maxi Warwel an ihre Fans richtete, nach dem bekannt wurde, dass sie "Die Bergretter" verlässt: "Zeit neue Wege zu beschreiten. Und ich freue mich sehr auf spannende Projekte und mehr Zeit in Berlin bei meiner Familie…" Mit einem fulminanten Serien-Tod verabschiedete sich die 40-Jährige aus dem Cast. Doch so richtig glücklich scheint die Darstellerin nicht über das Ende ihrer Bergretter-Karriere zu sein, wie sie gegenüber ihrem "ZDF"-Kollegen Ferdinand Seebacher in einem Instagram-Livestream gestand: "Ich hätte mir tatsächlich etwas Offeneres gewünscht, noch offener vielleicht als dieser Absturz. Ihr Tod steht im Raum und letztendlich wird der ja auch angenommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht, wer weiß?"

Auch wenn Maxi Warwel alias Jessie immer wieder beteuert, dass ihr Ausstieg aus der Kult-Serie freiwillig war, will sie sich ein Hintertürchen offen halten. "Ich persönlich, wie auch immer das dann passiert – da gibt es ja alle möglichen Vorstellungen, ob jemand im Geiste erscheint oder in Träumen […] – wäre offen dafür, mal wiederzukommen", erzählte sie auf Instagram.

So, so! Kann da etwa jemand mit der Vergangenheit nicht abschließen und verdrückt bittere Tränen über das TV-Aus?

