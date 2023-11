"Die Bergretter": So dramatisch wird die neue Staffel!

Das Warten hat ein Ende! Am 16. November um 20:15 Uhr flimmert die erste von sechs Folgen der neuen 15. Staffel "Die Bergretter" endlich über die TV-Bildschirme in den heimischen Wohnzimmern der Republik. Und schon zu Beginn der neuen Staffel soll es im Gebirge in Ramsau bereits höchst dramatisch zugehen. Doch was wird an der österreichischen Bergwacht passieren?