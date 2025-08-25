Villa der Versuchung: Gewinnerin Jasmin Herren packt aus!
In der "Villa der Versuchung" macht Jasmin Herren eine bewegende Enthüllung – mit InTouch Online spricht sie jetzt über ihre Erlebnisse in der Villa.
Jasmin Herren zeigt in der Villa nicht nur Spielinstinkt, sondern auch ihre emotionale Seite.
In der "Villa der Versuchung" wird gezockt, gestritten und taktiert, was das Zeug hält – und Jasmin Herren (46) ist mittendrin. Zwischen hitzigen Diskussionen, cleveren Spielzügen und überraschenden Wendungen zeigt sie nicht nur Kampfgeist, sondern auch Herz. "In Wirklichkeit sieht es in mir ganz anders aus. Bloß, das zeige ich nicht nach außen", gesteht sie in der siebten Folge der Sat.1-Sendung. Etwas, das InTouch Online nur bestätigen kann.
Trotz kleinerer Feindschaften und gezielter Sticheleien lässt sich Jasmin nicht aus der Ruhe bringen – und beweist, dass hinter der taffen Fassade eine Frau steckt, die für ihre Überzeugungen einsteht. Im exklusiven Interview spricht sie über die härtesten Momente in der Villa, ihre überraschenden Verbündeten – und warum sie die Show sogar härter fand als das Dschungelcamp.
Die "Villa der Versuchung": Jasmin Herren im exklusiven Interview
Alva Frankenstein für InTouch Online: Jasmin, du hast schon bei vielen Reality-Formaten mitgemacht – warum hast du dich für "Villa der Versuchung" entschieden?
Jasmin Herren: Die "Villa der Versuchung" war etwas ganz Besonderes für mich, denn es ist endlich mal ein völlig anderes Konzept als die typischen Reality-Shows. Den Cast wusste ich natürlich nicht vorher, aber ich finde ihn sensationell! Besonders mit Jimmy, Sarah und Raúl – oh und natürlich mit Manni – wie könnte man das nicht – habe ich mich super verstanden!
Kein Luxus in Thailand, dafür die Chance auf 250.000 Euro – was ging dir durch den Kopf, als in der ersten Folge die Möbel aus der Villa getragen wurden?
Als die Möbel rausgetragen wurden, dachte ich nur: "Na ja, das Dschungelcamp hast du auch ohne Möbel überlebt – das wird schon irgendwie klappen." Ich war mir sicher, dass sie sich irgendwas Nettes überlegen, wo wir schlafen können. Aber dass es so heftig wird, hätte ich nie gedacht! Bis zum letzten Tag eingerollt in einem Teppich auf dem Boden zu liegen – ohne Decke – das war schon richtig hart. Mein Rücken hat so gelitten wie noch nie!
Härter als das Dschungelcamp!
Jasmin Herren
In der Show erlebst du viele emotionale Momente. War dir vorher bewusst, dass die "Villa der Versuchung" so viel von dir abverlangen würde?
Schon beim Einzug sagte mir mein Bauchgefühl, dass etwas Großes kommen muss! Und ich hatte recht – die "Villa der Versuchung" ist unberechenbar. Man weiß nie, welche Versuchung kommt und was als Nächstes passiert. Aber ja, es war mir nicht bewusst, dass die Show mich so fordern würde. Für mich war es wirklich härter als gedacht ... und ganz ehrlich sogar härter als das Dschungelcamp!
In der Villa hieß es mehrfach: "Alles, was Jasmin hat, war von Willi." Besonders Brenda hat in Folge 6 heftig gegen dich ausgeteilt. Was machte das mit dir?
Nichts. Ich weiß genau, wie mein Lebensweg ist. Ich habe mir immer alles selbst erarbeitet und meine Partner bedingungslos unterstützt. Für mich ist das nur dummes Gerede – die Leute, besonders Brenda, kennen mein Privatleben nicht, sondern nur das, was ihnen erzählt wird. Interessant finde ich, dass sie sich angeblich so intensiv mit meinem Lebenslauf beschäftigt hat. Da kann ich nur sagen: Hausaufgaben gut gemacht, liebe Brenda!
Gab es Momente, in denen du bereut hast, bei der "Villa der Versuchung" mitzumachen – gerade, weil dadurch deine Finanzen und dein Privatleben offen lagen?
Ich bereue nichts, was ich in meinem Leben gemacht habe – und ich spiele immer mit offenen Karten. Denn am Ende kommt sowieso alles ans Licht. Und bevor andere meine Geschichte verdrehen, erzähle ich sie lieber selbst. Klar, Scheitern gehört im Leben dazu, das bleibt keinem erspart. Aber genau deshalb will ich mit gutem Beispiel vorangehen. Merkt euch: Es gibt immer einen Weg, wieder rauszukommen. Schämt euch nicht, haltet den Kopf oben und macht weiter. Dranbleiben – das ist mein Motto.
Gab es jemanden in der Villa, von dem du dir mehr Unterstützung erhofft hattest – und jemanden, der dich positiv überrascht hat?
Ich habe von niemandem Unterstützung erwartet. In solchen Formaten bin ich darauf eingestellt, alleine durchzukommen – ich bin ohnehin eher eine Einzelgängerin. Trotzdem hat mich die Art von Jimmy und auch von Raúl wirklich überrascht. Sie haben mich mehrmals in Schutz genommen und standen für mich ein. Das hätte nicht jeder in der Villa gemacht.
Wie hast du reagiert, als einige Stars das Preisgeld für Zigaretten oder Prosecco ausgegeben haben?
Für den einen ist ein Euro viel wert, für den anderen nicht. Das spiegelt die "Villa der Versuchung" in jeder Minute der Show wider. Ich verüble es den Leuten nicht – auch ich hatte eine Zeit in meinem Leben, in der ich anders mit Geld umgegangen bin. Doch heute bin ich erwachsener und weiß es besser, ich habe daraus gelernt. Zum Glück hatte ich früher immer meine (Adoptiv-)Mama, die mich wieder aufgefangen hat. Heute gehe ich anders mit Geld um, und ja, natürlich ist es frustrierend zu sehen, dass einige in der Villa das Spielgeld blind auf den Kopf hauen.
Falsche Behauptungen sind für mich nichts anderes als Rufmord.
Jasmin Herren
Brenda warf dir vor, über deine Schulden und das Verhalten von Willi Herren zu lügen. Was löst so etwas in dir aus?
Ganz ehrlich? Manchmal würd' ich da am liebsten anders reagieren, aber für eine Frau in meinem Alter gehört sich das einfach nicht – so bin ich nicht erzogen worden. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Im Gegensatz zu manchen kann ich alles, was ich sage, auch belegen. Falsche Behauptungen sind für mich nichts anderes als Rufmord. Aber es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Das ist Reality-TV, in zwei Tagen redet da sowieso kein Mensch mehr drüber.
Wie siehst du deine Allianz mit Patricia und Sara – hat sie Potenzial fürs Finale?
Im Moment traue ich beiden nicht so richtig über den Weg. Aber ich geh nach meinem Bauchgefühl und schaue einfach mal, wie weit ich mit Sara und Patricia komme. Wenn ich mich entscheiden müsste, würd ich Sara den Sieg eher gönnen. Sie ist alleinerziehende Mutter und hatte es nicht leicht im Leben.
Und zum Schluss: Wenn du eine Sache über dich sagen könntest, die garantiert nicht geschnitten, missverstanden oder verdreht würde – was wäre das?
