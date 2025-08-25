Die Spekulationen rund um das Dschungelcamp 2026 nehmen Fahrt auf – und ein Name taucht dabei immer wieder auf: Jimi Blue Ochsenknecht (33). Besonders spannend wird es, weil Kevin Schäfer (36) selbst die Gerüchte mit angeheizt hat. Der Reality-Star ist überzeugt: "Das Fernsehen verzeiht alles, deswegen gehe ich mal stark davon aus, wenn Jimi die Kurve bekommt, dass er im Januar im Dschungelcamp landen wird." Zu dieser Äußerung ließ er sich bereits vor mehreren Wochen im Podcast "Blitzlichtgewitter" hinreißen, wiederholte die Spekulation seither auf Social Media.