Jimi Blue Ochsenknecht wohl im Dschungelcamp 2026: Kevin Schäfer spricht Klartext
Reality-Star Kevin Schäfer will wissen: Jimi Blue Ochsenknecht zieht 2026 ins Dschungelcamp. Ein Blick auf die gemeinsame Zeit in "Villa der Versuchung" zeigt, warum seine Vermutung durchaus Hand und Fuß haben könnte.
Beste Freunde werden Kevin Schäfer und Jimi Blue Ochsenknecht in diesem Leben nicht mehr – aber sie kennen sich gut.
© IMAGO / BOBO (Fotocollage)
Die Spekulationen rund um das Dschungelcamp 2026 nehmen Fahrt auf – und ein Name taucht dabei immer wieder auf: Jimi Blue Ochsenknecht (33). Besonders spannend wird es, weil Kevin Schäfer (36) selbst die Gerüchte mit angeheizt hat. Der Reality-Star ist überzeugt: "Das Fernsehen verzeiht alles, deswegen gehe ich mal stark davon aus, wenn Jimi die Kurve bekommt, dass er im Januar im Dschungelcamp landen wird." Zu dieser Äußerung ließ er sich bereits vor mehreren Wochen im Podcast "Blitzlichtgewitter" hinreißen, wiederholte die Spekulation seither auf Social Media.
Doch was bringt Kevin Schäfer eigentlich dazu, sich so sicher zu sein?
"Villa der Versuchung" verbindet sie – auf gegensätzliche Weise
Die beiden Reality-Männer kennen sich bestens: Gemeinsam mit Schauspieler Raúl Richter nahmen sie an der ersten Staffel der neuen Joyn- und Sat.1-Show "Villa der Versuchung" teil. Heute Abend läuft die finale Folge der Staffel im Free-TV – ein perfekter Zeitpunkt, um zurückzuschauen.
In der Villa gehörten Schäfer und Ochsenknecht allerdings nicht zum gleichen Lager. Während Kevin Schäfer den großen Lifestyle lebte und mit seiner verschwenderischen Art für Gesprächsstoff sorgte, versuchten Jimi Blue und Raúl Richter das Gegenteil: Sie hielten ihre Ressourcen zusammen, lebten sparsam und wollten der Verschwendung einen Riegel vorschieben. Spannende Allianzen und hitzige Diskussionen prägten daher die Staffel – und machten die Unterschiede der beiden klar sichtbar.
Am Ende half es aber keinem der drei: Weder Jimi Blue, noch Kevin Schäfer oder Raúl Richter gingen als Sieger hervor.
Warum Jimi Blue im Dschungel landen könnte
Gerade dieser Mix aus Reality-Erfahrung, öffentlicher Wahrnehmung und persönlichen Schlagzeilen macht Jimi Blue zu einem heißen Kandidaten für das Dschungelcamp. Schäfer argumentiert, dass das Fernsehen Skandale schnell vergisst, wenn ein Kandidat eine spannende Geschichte liefert – und davon hat der Ochsenknecht-Sohn reichlich.
Nach der Trennung von Yeliz Koc, der turbulenten Beziehung zu seiner Ex-Freundin Laura-Marie Geissler und zuletzt auch dem Prozess in Innsbruck, der mit einer Zahlung von 18.000 Euro endete, stünde Jimi Blue im Dschungel einmal mehr im Rampenlicht. Anders als in "Villa der Versuchung", wo sein Sparkurs am Ende nicht zum Sieg führte, könnte er im Dschungel mit seiner ruhigen und taktischen Art punkten.
Kevin Schäfer als Hellseher?
Ob Kevin Schäfer mit seiner Einschätzung richtig liegt, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Mit seinen Reality-Erfahrungen und seinem Gespür für TV-Formate weiß er, wie Casting-Entscheidungen zustande kommen. Seine Worte über Jimi Blue klingen daher nicht wie bloße Spekulation, sondern fast wie eine Prognose mit Insider-Charakter.
Egal, ob Jimi Blue wirklich im Januar ins Camp zieht oder nicht – schon jetzt sorgt allein die Vorstellung für jede Menge Gesprächsstoff.