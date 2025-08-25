Schock für Trash-Stars: Bei "Der Promihof" müssen Promis richtig ackern!
RTLZWEI überrascht mit einem neuen Reality-Format: "Der Promihof" bringt Stars raus aus der Glamour-Welt und mitten ins Landleben – mit Herausforderungen, die es in sich haben.
Das Logo zur neuen RTLZWEI-Show "Der Promihof" wurde bereits enthüllt.
© RTLZWEI
Reality-Fans dürfen sich freuen: Mit "Der Promihof" startet RTLZWEI ein Projekt, das so anders ist, dass schon jetzt über mögliche Dramen spekuliert wird. Statt auf Ibiza-Partys oder den roten Teppich geht es für die Teilnehmer:innen direkt aufs Land. Dort müssen sie in einem idyllischen Bauernhof zusammenleben – und das bedeutet vor allem: Teamgeist zeigen, anpacken und harte Challenges meistern.
Stall statt Red Carpet
Das Konzept klingt nach purer Unterhaltung: Prominente Gesichter aus der Trash-TV-Szene, Influencerinnen und Influencer oder Party-Stars werden fernab von Luxus in den Alltag des Landlebens katapultiert. Statt Designerkleidern und VIP-Lounges warten Mistgabeln, Strohballen und die ständige Frage: Wer kommt mit wem klar – und wer bricht als Erstes unter der neuen Situation zusammen?
Schon jetzt ist klar: Das Setting allein wird für jede Menge Zündstoff sorgen. Denn Promis, die sonst an den roten Teppich oder Dauer-Party gewöhnt sind, müssen sich plötzlich in einem völlig neuen Umfeld behaupten – mit Dreck unter den Fingernägeln und ganz ohne Glamour.
Dreharbeiten beginnen noch dieses Jahr
Die Dreharbeiten zu "Der Promihof" starten noch 2025. Das Casting läuft bereits, einige prominente Namen sollen schon feststehen. Doch auch andere VIPs haben aktuell noch die Möglichkeit, sich zu bewerben. Wer Lust auf Stallarbeit, Konflikte und ein Experiment zwischen Luxusentzug und echtem Reality-Kampf hat, kann seine Bewerbung Constantin Entertainment schicken.
RTLZWEI setzt auf Reality-Erfolg
Dass RTLZWEI ein Händchen für Reality hat, beweisen zahlreiche Erfolge: Formate wie "Kampf der Realitystars", "Love Island" oder auch "Reality Shore" gehören längst zu den größten TV-Hits des Senders. Mit "Der Promihof" will RTLZWEI nun den nächsten großen Quoten-Coup landen – und die Mischung aus Promi-Allüren, Stallarbeit und Team-Chaos klingt schon jetzt nach einer explosiven Kombination.