Schock für Trash-Stars: Bei "Der Promihof" müssen Promis richtig ackern!

Reality-Fans dürfen sich freuen: Mit "Der Promihof" startet RTLZWEI ein Projekt, das so anders ist, dass schon jetzt über mögliche Dramen spekuliert wird. Statt auf Ibiza-Partys oder den roten Teppich geht es für die Teilnehmer:innen direkt aufs Land. Dort müssen sie in einem idyllischen Bauernhof zusammenleben – und das bedeutet vor allem: Teamgeist zeigen, anpacken und harte Challenges meistern.