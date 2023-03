Die Bergretter: Überraschende Beichte! Luise Bähr packt aus

Gerade steht Luise wieder für die erfolgreiche ZDF-Serie "Die Bergretter" vor der Kamera. Ihr Partner Bernhard Jasper arbeitet derweil als Kameramann für eine andere Produktion. Da das Privatleben unter einen Hut zu bekommen, ist gar nicht so einfach.

Trotzdem träumt Luise von einer romantischen Hochzeit, verrät sie uns. Auch der Antrag sollte was Besonderes sein. "Auf jeden Fall sollte er überraschend kommen, ich möchte auf keinen Fall damit rechnen. Ich liebe Überraschungen", schwärmt sie. Doch warum stellt sie ihrem Freund nicht selbst die Frage? "Da bin ich ein bisschen klassischer, als man denkt", so Luise. "Aber wer weiß, wenn ich mit 70 noch immer auf den Antrag warte, dann nehme ich es vielleicht selbst in die Hand." Und so lange will sie warten.

