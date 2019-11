Reddit this

Carmen Geiss: Ungeschminkt! So sieht der TV-Star ohne Make-Up aus

Was für ein ungewohnter Anblick! Carmen Geiss zeigte sich auf Instagram komplett ungeschminkt.

Perfekt sitzende Frisur, falsche Wimpern und gaaanz viel Make-Up - legt sehr viel Wert auf ihr Aussehen. Doch nun überraschte die Millionärsgattin in ihrer -Story komplett ohne Schminke.

So sieht Carmen Geiss ohne Make-Up aus

"Heute nehme ich euch mal ein wenig mit hinter die Kulissen. Ich werde jetzt gleich geschminkt. Jetzt bin ich noch natural. Ich komme gerade aus dem Bett", erzählt sie ihren Fans. Der "Oben ohne"-Look kann sich wirklich sehen aus. Carmen sieht ohne Schminke fast aus wie ein junges Mädchen.

So sieht Carmen Geiss ohne Schminke aus Foto: Instagram/ carmengeiss_1965

Das ist Carmen Geiss' Beauty-Geheimnis

Wie die 54-Jährige das schafft? Carmen schwört auf das sogenannte Vampir-Lifting. "Dabei wird aus Eigenblut ein Serum gewonnen, das einem unter die Haut gespritzt wird. Es ist also eine sehr natürliche Methode des Liftings und viel schonender als Botox", verriet sie kürzlich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on ".

