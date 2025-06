Die Geissens: Jetzt sprechen sie von "Mordversuch"!

Nachdem das Paar bereits einige Interview zu dem Vorfall gegeben hatte, melden sie sich jetzt auch persönlich bei Instagram zu Wort. In dem Video, das sie vereint mit ihren Töchtern Shania (20) und Davina (22) zeigt, erklären sie: "Wir melden uns heute mal wieder zurück. Wir sind in Monaco angekommen, weg von Saint-Tropez, weg von den bösen Buben, die uns überfallen haben." Robert gesteht: "Es ist eine Katastrophe, Carmen hat immer noch die Narbe verbunden. Und am Ende des Tages muss man sagen, so einen Raubüberfall, den steckt man natürlich nicht so einfach weg."