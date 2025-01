Die Geissens: Kassensturz! Wie echt ist ihr Luxus wirklich?

Auch die Töchter Davina (21) und Shania (19) müssen mit anpacken, erzählt Robert: "Wir geben ihnen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Welche Firma sie später führen wollen, bleibt ihnen überlassen." Doch nicht nur beruflich hat der Nachwuchs klare Aufgaben – auch in den sozialen Medien vertreten die beiden jungen Frauen die Marke "Geissens" und sorgen so für zusätzliche Reichweite und Aufmerksamkeit. "Manchmal ist das anstrengend, aber es gehört dazu", so Davina.

Trotz des Erfolgs sind die Geissens nicht frei von Zweifeln. "Manchmal überlegen wir, ein paar Firmen zu verkaufen", gibt Robert zu. Doch hier geht Carmen auf die Barrikaden: "Das geht nicht! Sobald wir etwas verkaufen, schreibt die Presse, wir wären pleite." Ihre Angst ist nicht unbegründet – Pleite-Schlagzeilen geistern immer wieder durch die Medien. Auch Tochter Davina nimmt die Gerüchte gelassen: "Es heißt ja nicht, dass man pleite ist, nur weil man etwas verkauft. Vielleicht wollen wir einfach mal ausmisten."

Doch der Blick in die Zukunft zeigt, dass auch Robert und Carmen nicht ewig in diesem Tempo weitermachen können. "Ich werde nicht jünger", so der 60-Jährige. "Man macht sich schon Gedanken, ob man einen Gang zurückschalten sollte."

Eine Sache steht jedoch fest: Die Geissens werden weiterhin für Schlagzeilen sorgen – ob es um ihre vielen Firmen, ihre imposante Autosammlung oder ihre glamourösen Reisen geht. "Vielleicht sollten wir wirklich einfach nichts Neues mehr kaufen", scherzt Robert. Aber ob das wirklich so einfach ist, wenn man den Luxus einmal gewohnt ist? "Es fällt schwer, sich zurückzunehmen, weil wir immer große Träume haben", gibt Carmen ehrlich zu. Wir sind gespannt, ob die Familie es schafft, den Spagat zwischen Luxus und Vernunft zu meistern – oder ob die nächste Staffel ihrer TV-Show ein ganz anderes Kapitel aufschlägt.

