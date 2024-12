Die Geissens: TV-Familie packt aus – unser Luxus-Leben in Dubai

Stattdessen sorgt die Familie lieber dafür, dass sie noch mehr Geld verdient: "Ich habe gerade eine eigene Immobilienfirma gegründet: die Geissens Real Estate", so Carmen Geiss. Dazu bauen die Geissens gerade in Dubai und Südfrankreich neue Traumhäuser. Denn: Nur in Dubai leben – das wäre nichts für Carmen Geiss. Die 59-Jährige liebt Monaco: "Das ist auch nach 30 Jahren ganz klar unser Zuhause. Das und St. Tropez."

Ehemann Robert fühlt sich in Dubai wohl: "Ja, aber mir gefällt es in Dubai schon mega. Hier ist so viel Power und Dynamik ..." Doch wenn der Winter vorbei ist, zieht die Familie wohl wieder weiter. Und dann wird auch Monaco auf ihrer Reiseliste stehen – schon für ihre Töchter. "Davina und Shania sind voll auf Monaco fokussiert. Da sind sie aufgewachsen, da sind ihre Freunde und das ist ihre Heimat", so Carmen Geiss.