Die Geissens: Machen Shania und Davina bald bei einer Dating-Show mit?

Doch auch, wenn die Millionärsfamilie seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, ist Privatsphäre kein Fremdwort: "Wenn wir zu Hause in Monaco oder St. Tropez sind, erkennt uns keiner – außer die deutschen Touristen. Es gibt zwar keinen Tag, an dem wir kein Foto mit jemandem machen, aber wir genießen es. Nur, dass hin und wieder Leute vor unserer Einfahrt stehen, das müsste nicht sein.", erklärt uns Robert.

Auch für ihre Töchter Davina und Shania ist das Leben in der Öffentlichkeit völlig normal: "Die beiden sind ja so aufgewachsen – im Zentrum des Interesses. Sie haben auch ihre eigene Reality-Show bei RTLZWEI. Wenn sie aber gar keine Lust mehr auf Öffentlichkeit haben, dann haben sie die Möglichkeit in eine unsrer Firmen einzusteigen und im Hintergrund zu arbeiten. Hauptsache, sie arbeiten etwas. So haben wir sie erzogen.", sagt Carmen und verrät, was sie ihren Töchtern mit auf ihren Weg geben wollen: "Macht weiter so wie bisher! Sie arbeiten viel und wissen es zu schätzen, was Mama und Papa für sie tun, aber sie sind keine Luxusmädels, die sich auf unserer Arbeit ausruhen.