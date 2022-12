Die Geissens: Nach 28 Jahren Ehe! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Nach außen hin nämlich, da wirkt es ja immer so, als würde "Roooobert" alles bestimmen. Aber hinter den Kulissen zieht Carmen gerne mal die Strippen. Egal ob es um Kleinigkeiten wie den weihnachtlichen Geschenke-Einkauf geht. "Als braver Ehemann kümmere ich mich natürlich um Geschenke", verrät Robert. "Aber: Gekauft wird, was der Chefin gefällt." Schon als es um ihre Hochzeit ging, hatte Carmen das Sagen: "Ich habe Robert damals die Pistole auf die Brust gesetzt: Heirate mich – oder ich bin weg." Klar, was er machte!

Seit so vielen Jahren schippern die beiden nun also durchs Leben – und das, ohne Schiffbruch erlitten zu haben. "Durch Raum und Zeit sind wir gereist. Wir haben einander gefunden. In unendlicher Liebe miteinander verbunden", schwärmt Carmen. Ahoi, auf diese seetaugliche Ehe!