Die Geissens: Womit sie jetzt Geld verdienen, sorgt für Empörung

Knausern statt Klotzen! Obwohl Carmen (55) und Robert Geiss (56) über ein geschätztes Vermögen von rund 22 Millionen Euro verfügen, halten die Geissens den Geldsack zu. Zumal ihnen die Corona-Krise gezeigt hat, wie schnell der Geldfluss einfrieren kann… Stichwort: Pleite-Panik!

Verzicht ist allerdings trotzdem keine Option – deshalb sollen lieber andere bezahlen! Den jüngsten Luxusurlaub durch Südeuropa etwa ließ das Paar sich umgehend wieder vergolden, indem die Geissens ein Produktionsteam von RTL2 mit an Bord holten – so blechte der Sender, um die Aufnahmen der Familiensause in der Doku-Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ zeigen zu können.

Die Geissens sind geschäftstüchtig

Über unnötige Ausgaben lässt sich das Paar keine grauen Haare wachsen – denn auch die Kosten für Carmens Wallemähne belasten vermutlich nicht das eigene Budget: Als Markenbotschafterin für die Produkte von Hairdreams dürfte jede kostspielige Haarverlängerung aufs Haus gehen. Doch Carmen scheint weder das noch die üppigen Einnahmen aus ihrer TV-Karriere zu reichen: Sie hat sich noch einen Nebenjob als Influencerin zugelegt und macht jetzt Werbung für Sportklamotten und Diät-Produkte. Bei über 660 000 Followern auf Instagram spült schließlich schon ein einziger Post gleich mehrere Tausend Euro in die Kasse! Für Carmen ein leicht verdientes Taschengeld…