Robert Geiss Vermögen: Wie reich sind die Geissens wirklich?

In der kultigen TV-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ bieten Multimillionär Robert Geiss, seine reizende Gattin Carmen und ihre zwei Töchter spektakuläre Einblicke in das schillernde Jetset-Leben der Superreichen. Mit einem Vermögen in Millionen-Höhe steht den Geissens die Welt offen, doch wie ist die Kölner Familie überhaupt so reich geworden?

Dank einem Vermögen in Millionen-Höhe kann Robert Geiss seiner Frau Carmen und seinen Töchtern Davina und Shania heute ein Luxusleben in Monaco gönnen

„Von nix kommt nix“: Seinem eigenen Buchtitel wird Multimillionär Robert Geiss definitiv gerecht. Als mehrfacher Firmengründer, umworbener -Star, Modedesigner, Buchautor und Werbegesicht hat sich der Rheinländer sein Geld redlich verdient. Gemeinsam mit seiner schrecklich glamourösen Familie genießt Robert Geiss zwischen Monaco und St. Tropez ein Leben in Saus und Braus. Wer das Lottaleben der Geissens in der RTLzwei-Doku verfolgt, der hat bisweilen das Gefühl die kultige Millionärsfamilie muss für ihren Reichtum nicht einmal arbeiten, sondern reist das halbe Jahr um die Welt. Doch der Eindruck täuscht! Womit hat sich Robert Geiss sein Vermögen wirklich verdient?

Wie kam Robert Geiss zu seinem Geld?

Heute genießt Robert Geiss mit seiner Familie ein Leben der Superlative im adligen Monaco, doch der Weg dahin war weit. Gemeinsam mit seinem Bruder Michael Geiss gründete der gebürtige Rheinländer 1986 sein eigenes Unternehmen „Uncle Sam“, welches Kleidung speziell für Fitnesssportler und Bodybuilder herstellte. Nur ein Jahr nach der Hochzeit mit , verkauften die Brüder 1995 ihre jeweils 50-prozentigen Anteile an der Firma für sage und schreibe 70 Millionen D-Mark (35,8 Millionen Euro) pro Person. Ein kluger Schachzug, der Robert Geiss den Weg nach ganz oben ebnete.

Vom stylischen Penthouse in Monaco bis zur glamourösen Luxus-Yacht, heute besitzen Robert Geiss, seine Ehefrau Carmen und die beiden Teenie-Töchter Davina und Shania Tyra alles, wovon andere träumen. Und da vier Luxusanwesen zum Wohnen einfach zu viel waren, hat Robert Geiss sein Anwesen im kleinen Örtchen Grimaud an der französischen Côte d’Azur 2015 einfach zum Luxus-Hotel "Maison Prestige Roberto Geissini" umgebaut. Was kostet eigentlich die Welt?

Damit verdienen die Geissens heute ihr Vermögen

Spätestens seit RTLzwei der authentischen Kölner Millionärsfamilie 2011 eine eigene TV-Doku widmet, haben in Deutschland Kultstatus erreicht. Mit ihrem Mix aus protzigem und kölscher Manier erreichen Carmen und ihr Roooobert die TV-Zuschauer. Auch nach 16 Staffeln bricht „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ noch sämtliche Quotenrekorde. 60.000 Euro Gage pro Folge waren Robert Geiss trotzdem noch nicht genug, so gründete er 2015 glatt eine eigene Produktionsfirma, die 40 Prozent der Anteile übernahm. Damit steigerte die Familie Geissen ihr Vermögen noch einmal um mehrere Millionen jährlich. Nebenbei sahnt Robert Geiss als Gesicht für lukrative Werbedeals wie "Müllers Joghurt Ecke de Lux" immens hohe Verdienste ab. Wer dem fleißigen Multimillionär nacheifern möchte, der erfährt in seiner Autobiografie „Von nix kommt nix: Voll auf Erfolgskurs mit den Geissens“ die volle Wahrheit über den Reichtum der Familie.

Robert Geissen: So hoch ist sein Vermögen wirklich

Mit viel Fleiß und einem Händchen voll Glück haben sich Carmen und Robert Geiss heute ein wahres Imperium geschaffen. Ob ihre TV-Doku, Carmens Teilnahme bei "Let's Dance" oder die 2013 gegründete Modelinie „Roberto Geissini“, immer wieder entdeckt das Glamourpaar einen neuen Weg die Kassen mit Geld zu füllen. So thront Familienoberhaupt Robert Geiss heute auf einem Vermögen von über 22 Millionen Euro! Falls die eigenen vier Wände des Luxusdomizils in Monaco einmal langweilig werden, stattet der Geissen-Clan einfach dem Anwesen in St. Tropez oder dem Chalet in Valberg einen Besuch ab.

Doch Schluss ist noch lange nicht, denn das üppige Leben der Millionärsfamilie in Monaco ist teuer. Die verwöhnten Töchter Davina und Shania besuchen die International School of Monaco, für die ihr reicher Daddy pro Halbjahr sage und schreibe 13.180 Euro hinblättern muss. Um sein Vermögen stetig zu steigern hat sich Robert Geiss auf den Verkauf von Luxus-Immobilien spezialisiert. So verkaufte er sein aufwendig saniertes Luxus-Feriendomizil in Kitzbühel kürzlich für insgesamt 4,5 Millionen Euro. Tja, was würde der stolze Vater nicht alles für seine zwei Lieblinge machen…

