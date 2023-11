"Die Höhle der Löwen": Diana zur Löwen packt aus - Deshalb schmiss sie nach nur einer Staffel das Handtuch

"Es hatte verschiedene Gründe. Es ist in der Sendung schon so, dass man viele Unternehmen, die dabei sind, schon vorher in Berlin oder anderswo gesehen hat. Die Unternehmen gehen teilweise nur für die Reichweite in die Sendung, was auch erwünscht ist.", erklärt die 28-Jährige. Diana zur Löwen hat zwar auch in spannende Start-ups investiert, doch die Gründe für einen Ausstieg haben überwogen: "Die Themen sind sehr Konsumenten-orientiert, was für eine Fernsehsendung ja auch richtig ist. Aber ich interessiere mich auch für Software-Unternehmen. Ich bin auch in einem Biotech-Unternehmen, das im Bereich Frauen-Gesundheit in die Forschung investiert. Das finde ich in der Sendung einfach nicht.", erklärt sie.

Trotzdem erinnert sich die Unternehmen gerne an die Zeit bei "Die Höhle der Löwen" zurück und könne sich auch vorstellen, noch einmal als Gast-Jurorin an dem Format teilzunehmen: "Ich würde schon gerne irgendwann noch mal mitmachen. Aber es sind nur gewisse Bereiche, die in der Sendung abgedeckt sind."