"Die Höhle der Löwen"-Investor Carsten Maschmeyer: Ärger am TV-Set!

Carsten Maschmeyer ist wohl einer der erfolgreichsten TV-Investoren bei "Die Höhle der Löwen". Auch in der aktuellen Staffel hat der 63-Jährige erneut ein Auge auf vielversprechende Start-Ups geworfen. Unter anderem auch auf das von Chanté Nöhlen. Die studierte Konsum-Psychologin und Interior Designerin stellte eine Plattform namens "Interior Circle" vor, auf der sich Käufer und Verkäufer von Secondhand-Einrichtungsgegenständen vernetzen können. "Der Wunsch der Menschen nach einem schönen Zuhause steigt immens“, meint Chanté Nöhlen. "Der Interiormarkt hat noch nie so geboomt wie heute." Diese Argumente scheinen auch die TV-Investoren bei "VOX" zu begeistern. Doch als die Geschäftsfrau erzählte, wie viel Umsatz sie bisher mit ihrem Projekt generieren konnte, entgleiste selbst die Mimik von dem sonst so fassungsgewandten Carsten Maschmeyer. Denn das Start-Up hat gerade mal 50 Euro erwirtschaften können! Diese Summe verwundert auch den versierten Investor: "Mit 50 Euro Umsatz hier aufzulaufen, ist schon der Hammer!" Doch das verunsichert die "Höhle der Löwen"-Kandidatin nicht, denn sie hat einen Plan: Mit Hilfe der Investoren ihre App groß machen. Und dieser Plan gefällt auch den TV-Stars, obwohl die Skepsis bleibt: "Können Sie nicht mal Mist erzählen, damit wir klar Nein sagen können." Carsten Maschmeyer meint weiter: "Machen Sie uns das schwer!"

Schlussendlich ging es für Chanté Nöhlen und ihre App "Interior Circle" gut aus, denn gegen jede Erwartung wurde ihr der heiß begehrte Deal angeboten...

