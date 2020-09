Carsten Maschmeyer Vermögen: Das dunkle Geheimnis seiner Milliarden

Als Unternehmer, Fernsehstar und Milliardär hat es sich Carsten Maschmeyer an der Seite von Ehefrau Veronica Ferres heute in den obersten Gefilden der Gesellschaft gemütlich gemacht. Kaum zu glauben, dass der Bremer Finanzprofi ursprünglich aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Mit seiner alleinerziehenden Mutter wuchs Carsten Maschmeyer in einem Mutter-Kind-Heim in Hildesheim auf. Seine spätere Kindheit war geprägt von Prügelattacken durch den Stiefvater und Hänseleien in der Schule. Doch Carsten Maschmeyer wollte schon damals hoch hinaus. Mit einem abgebrochenen Medizin-Studium im Gepäck sicherte sich der damals 21-Jährige einen Job im Vertrieb der OVB Vermögensberatung. Von da an ging es steil nach oben. Mit 24 Jahren hatte Carsten Maschmeyer, der innerhalb weniger Jahre zum Landesdirektor ernannt wurde, bereits seine erste Million auf dem Konto. Doch das Leben als Angestellter wurde dem ehrgeizigen Finanzhai schnell zu langweilig, lieber widmete sich Carsten Maschmeyer der Gründung eines eigenen Unternehmens.