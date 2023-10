"Die Höhle der Löwen"-Tijen Onaran: Selbstzweifel wegen Hassnachrichten!

"Ich würde lügen, wenn ich sage, dass alles an mir abprallt. Wenn mir Leute Hassnachrichten schreiben oder ich negative Kommentare lese, berührt mich das. Aber ich weiß, dass es genauso viele Menschen gibt, denen ich ein Vorbild sein kann.", verrät die Investorin. Doch in ihrem Job muss sie schlagfertig sein. Die Streitkultur habe sie nämlich von ihrem Vater gelernt, wie sie erzählt: "Wir haben zu Hause immer am Abendbrottisch diskutiert und mein Vater hat immer gesagt, wenn dir was nicht passt, musst du deine Stimme nutzen. Warte nicht darauf, dass die Leute automatisch auf dich zukommen. Du musst sagen, wenn du etwas willst. Das hat mich geprägt."

Und was hält ihre Familie von ihrem neuen TV-Job? "Meine ganze Familie guckt zu und meine Mama hat mir gleich nach der ersten Folge viele Whatsapp-Nachrichten geschickt. Mein Vater ist nicht so digital unterwegs. Aber ich habe ihn angerufen und gefragt und er fand es interessant. Ich bin ja schon lange Unternehmerin und meine Eltern waren schon bei vielen meiner Vorträge, aber dass ihre Tochter jetzt im Fernsehen sichtbar ist, darauf sind sie beide sehr stolz."